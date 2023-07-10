Danone переименует молочные продукты «Активиа» в России. Их будут продавать под брендом «АктиБио»

Danone решила переименовать бренд молочных продуктов «Активиа» в «АктиБио» на российском рынке, говорится в пресс-релизе (.pdf) подразделения компании в РФ.

Продукция «АктиБио» будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях, заявили в Danone.

«Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России», — утверждается в пресс-релизе.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Danone не объявила об уходе из России, но приостановила (.pdf) инвестиционные проекты и прекратила импорт продукции под марками Evian и Alpro.

В октябре 2022 года Danone начала процесс передачи операционного контроля над своим бизнесом по производству свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Кому собирались передать контроль, компания не уточняла.

Источники РИА Новости утверждали, что Danone отобрала около 20 претендентов на свои российские активы. В их числе называли крупные российские агрохолдинги «Русагро» и «Черкизово», а также арабских и китайских инвесторов. Сделка, по данным агентства, может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года. По информации собеседников РИА Новости, процесс якобы затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка.

Весной 2023-го российские СМИ сообщали, что Danone может изменить название своей продукции на российском рынке.

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