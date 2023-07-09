В Москве задержали бывшего военного, который осудил вторжение РФ в Украину. За последний год его семь раз отправляли в спецприемник

В Москве на выходе из спецприемника задержали задержали 30-летнего бывшего военного психолога Тимофея Руденко, сообщил «Центр Мемориал».

Руденко встретили люди в масках на автомобиле Skoda. Ранее, пишут правозащитники, люди на похожем автомобиле уже забирали Руденко после предыдущего ареста.

Один из тех, кто задержал Руденко, заявил пришедшим встречать бывшего военного, что «сегодня, вполне возможно, с участием Тимофея будут проходить некие следственные действия в Следственном комитет».

Ранее юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов, комментируя историю Руденко для «Настоящего времени», предположил что на бывшего военнослужащего «собирают» уголовное дело.

Тимофей Руденко уволился со службы несколько лет назад. В 2022 году он опубликовало на одной из своих страниц во «ВКонтакте» пост с осуждением российского вторжения в Украину, а также оставил несколько антивоенных комментариев в телеграме, писала «Медиазона».

В мае 2022 года домой к Руденко пришли с обыском. По словам бывшего военного, силовики пытали его электрошокером и вынуждали признаться в подготовке терактов. После этого Руденко три раза подряд назначали административные аресты по статье о мелком хулиганстве.

После третьего ареста Руденко отпустили под обещание выйти на связь. Он этого не сделал и в течение года жил по другому адресу. В мае 2023 года при попытке уехать из России бывшего военного снова задержали. После этого суды еще четыре раза подряд назначали ему административные аресты по статье о мелком хулиганстве.

Руденко говорил «Медиазоне», что после задержания в аэропорту к нему снова применяли электрошокер и предлагали «искупить вину перед родиной», вступив в ЧВК Вагнера.

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