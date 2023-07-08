В Московской области за сутки выпало до 75% месячной нормы осадков. Более ста населенных пунктов остались без электричества

В Московской области в 116 населенных пунктов отключилось электроснабжение после сильнейших ливней и гроз, произошедших 7 и 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона.

Сильнее всего от непогоды пострадал юго-восток Подмосковья. Так, в Коломне за сутки выпало 76% от месячной нормы осадков. В городе со 130-тысячным населением оказались затоплены тротуары, проезжие части и подвалы жилых домов.

Из других крупных городов региона наиболее сильными подтопления оказались в Орехово-Зуеве и Красногорске.

В МЧС Московской области сообщили о 63 поваленных деревьях и 16 поврежденных автомобилях. Одна женщина пострадала в результате удара молнии.