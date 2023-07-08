США уничтожили последние запасы своего химического оружия

США объявили о полном уничтожении имевшегося в стране химического оружия. Соответствующее заявление президента Джо Байдена опубликовано 7 июля на сайте Белого дома.

Как отмечается в сообщении, процесс ликвидации химического оружия в США занял более 30 лет.

Джо Байден призвал , которые до сих пор не присоединились к Конвенции о запрете химического оружия, сделать это. Он также обвинил Россию и Сирию в нарушении своих обязательств в рамках конвенции и потребовал от них «признать свои незадекларированные программы, которые использовались для совершения наглых злодеяний и нападений».

Организация по запрещению химического оружия подтвердила, факт его уничтожения в США. В ОЗХО подчеркнули, что во всем мире больше не осталось задекларированного химического оружия, однако отметили, что в уничтожении нуждается «брошенное и старое химическое оружие».

Россия официально отчиталась об уничтожении запасов химического оружия в 2017 году.

В 2018 году в Великобритании был отравлен , а в 2020 году в России — Алексей Навальный. Впоследствии ОЗХО подтвердила, что в обоих случаях использовались химические отравляющие вещества из группы «Новичок», разработанные в СССР. Власти России отрицали причастность к нападениям. На фоне обвинений Москва в конце 2020 года пригрозила выйти из ОЗХО.