Twitter пригрозил судом Meta, обвинив ее в краже интеллектуальной собственности, после того, как компания запустила свой сервис микроблогов

Twitter пригрозил судебным иском компании Meta, которая накануне запустила свой сервис микроблогов Threads. Первым об этом сообщило издание Semafor, в распоряжении которого оказалось письмо юриста Twitter Алекса Спиро. Источник CNN подтвердил подлинность документа.

В письме Спиро обвинил Meta в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter», а также найме бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ» к конфиденциальной информации. Якобы именно этим сотрудникам было поручено создать приложение Threads.

Спиро потребовал от Meta незамедлительно принять меры, направленные на прекращение использования любой интеллектуальной собственности Twitter. Если это требование не будет выполнено, Twitter намерена добиваться соответствующего судебного решения.

Владелец Twitter Илон Маск прокомментировал ситуацию, написав: «Конкуренция — это хорошо, а жульничество — нет».

В то же время источник Semafor в компании Meta назвал обвинения беспочвенными, заявив, что никто из разработчиков, занимавшихся созданием Threads, ранее не работал в Twitter.

Запуск сервиса микроблогов Threads состоялся в ночь на 6 июля. По словам сооснователя Meta Марка Цукерберга, в первый день в нем зарегистрировались 30 миллионов пользователей.

Запуск Threads именно в этот момент связывают с тем, что происходит в Twitter после того, как осенью 2022 года соцсеть купил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Под его руководством в соцсети произошел ряд изменений, вызвавших неоднозначную реакцию пользователей. В частности, Twitter стал больше ориентироваться на платных подписчиков.

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