«Траст» и Александр Мамут договорились об урегулировании долга бизнесмена. В 2020 году он оценивался в 23,5 миллиарда рублей

Национальный банк «Траст» и Александр Мамут достигли соглашения об урегулировании претензий по задолженности бизнесмена, которая в 2020 году оценивалась в 23,5 миллиарда рублей.

«Стороны заключили генеральное соглашение и окончательно договорились о комплексном и полном урегулировании всех взаимоотношений группы компаний структур Александра Мамута с банком с учетом интересов обеих сторон», — заявил РБК председатель правления «Траста» Александр Соколов.

«В ближайшее время будут совершены формальные юридические действия, которые зафиксируют договоренности», — добавил Соколов. Подробности соглашения он раскрывать не стал, подчеркнув лишь, что «после долгого пути команды пришли к компромиссу, который устроил обе стороны».

Представители Мамута подтвердили «окончательное полное и комплексное урегулирование всех взаимоотношений группы компаний с банком „Траст“ с учетом интересов обеих сторон» и также не раскрыли детали.

В частности, стороны не уточняют, о какой сумме идет речь. «Коммерсант» напоминает, что в 2020 году долг структур Мамута оценивался в 23,5 миллиарда рублей, из которых 19,8 миллиарда рублей приходилось на сеть кинотеатров «Синема Парк», а 2,5 миллиарда рублей— на АО «Вандеркинд», управляющее сетью магазинов детских игрушек «Винни» (ранее под брендом Hamleys). Также эта сумма включала в себя просроченные платежи по кредитам на 1,1 миллиарда рублей.

Кредиты структуры Александра Мамута первоначально получали в банке «Открытие». Этот банк был санирован ЦБ РФ, а работу с выданными Мамуту кредитами, передали в «Траст», на который регулятор возложил обязанность заниматься непрофильными активами, в том числе проблемными долгами санированных банков.

«Траст» и Александр Мамут безуспешно вели переговоры об урегулировании задолженности несколько лет, а с 2021 года перенесли спор в суды, подав несколько исков друг к другу.

Мамут и «Траст» неоднократно публично критиковали друг друга, напоминает РБК. Бизнесмен сравнивал банк с «коллекторским агентством», а «Траст» заявлял, что Мамут довел свой бизнес «до плачевного состояния», а банк теперь вынужден разбираться с последствиями.

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