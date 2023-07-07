Число погибших в результате российского удара по Львову увеличилось до семи человек

В ходе разбора завалов разрушенного при российском обстреле дома во Львове найдены тела еще двоих человек. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Число погибших выросло до семи человек.

Как уточнил Козицкий, спасатели нашли под завалами тела двух женщин. По его словам, разобраны 70% разрушений, спасатели продолжат работу ночью.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли ракетный удар по Львову на западе Украины. Мэр города Андрей Садовый назвал произошедшее «одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру Львова» с начала российского вторжения. По словам Садового, обломки ракет разрушили жилой дом на улице Стрыйской и повредили еще 35. Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий утверждал, что в разрушенный дом попала непосредственно ракета.

Минобороны РФ назвало атаку на Львов «ударом по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников», в результате которого стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.

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