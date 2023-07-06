«Верстка»: 43 священнослужителя подверглись преследованиям на оккупированных Россией территориях Украины. Пятерых из них убили

За время полномасштабного российского вторжения 43 священнослужителя подверглись преследованиям на оккупированных Россией территориях Украины. Это следует из подсчетов издания «Верстка», которое ссылается на данные СМИ и доклады правозащитников.

Как подсчитало издание, в 18 случаях священнослужители были вынуждены бежать из города, прятаться или прекращать деятельность, в 12 случаях их принудительно выдворяли. Пятерых священнослужителей убили, восьмерых — взяли в плен.

Всего «Верстка» обнаружила как минимум 109 случаев давления на храмы и религиозных деятелей.

Под преследование российских войск и оккупационных властей попадали православные христиане, католики, протестанты, иеговисты и мусульмане. В случае с православными христианами, как отмечает издание, давление оказывалось как на служителей Православной церкви Украины (ПЦУ), так и на служителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Верстка» также приводит несколько случае преследования священнослужителей. В частности, пастор Мелитопольской христианской церкви Виктор Сергеев рассказывал, что в марте 2022 года военные окружили ночью его дом, а его самого, других священнослужителей и прихожан, живших по-соседству, повели на допрос в церковь. По его словам, военные требовали, чтобы он написал на здании «Россия» и призывал прихожан не участвовать в митингах против оккупации. Кроме того, в сентябре в Мариуполе силовики пастора баптистской церкви и его жену за отказ предоставить храм для проведения «референдума».

Издание также рассказало про имама крымско-татарской религиозной общины «Бирлик» Рустема Асанова из села Счастливцево Херсонской области, который говорил правозащитникам, что его несколько суток пытали в одном из подвалов, заподозрив в связях с ВСУ.

«Верстка» пишет, что убийства священнослужителей были зафиксированы как минимум в трех областях — Донецкой, Киевской и Херсонской.

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