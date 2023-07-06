Tayga: заключенные колонии в Кемеровской области рассказали об избиениях за отказ от зарядки

В Кемеровской области заключенных колонии № 41 принуждали делать зарядку и избивали за уклонение от нее. Об этом сообщает издание Tayga со ссылкой на знакомого одного из осужденных и источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, в колонию с инспекцией приезжал начальник регионального управления ФСИН, которому не понравилось, что не все осужденные делают зарядку. После этого в ИК-41 отправили «усиление» из соседних учреждений.

Заключенных начали принуждать делать зарядку, в том числе тех, у кого есть медицинские противопоказания, рассказал собеседник издания. По словам источника, в ночь с 5 на 6 июня в штрафной изолятор завели людей в черной одежде и масках, которые избивали осужденных.

«Заставляли их [заключенных] гавкать, ползать на четвереньках. Человек 10 с отрядов уводили в штаб, в комнату, где встречали человек 25 — это были сотрудники не с местного лагеря. Ставили на растяжки, за руки, за ноги, били по спине, по почкам, по ногам пинали», — рассказал один из осужденных, чье аудиосообщение есть в распоряжении издания.

Некоторые из осужденных в знак протеста вскрыли вены, сообщил один из заключенных колонии.

В управлении ФСИН по Кемеровской области информацию об избиении заключенных не комментировали.

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