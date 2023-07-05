«Российская газета» отредактировала статью бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, в которой пользователи заметили эпиграф с фейковой цитатой.

2 июля издание опубликовало материал под названием «Эпоха противостояния», в которой нынешний замглавы Совбеза РФ рассуждал о противостоянии глобальному Западу. Статья сопровождалась эпиграфом: «Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Айн Рэнд».

В действительности писательница такого не говорила, а эта фраза широко распространилась в различных сборниках «цитат великих людей» в интернете — при этом ее авторство обычно приписывается Генри Форду (хотя нет никаких авторитетных источников, которые бы это подтверждали).

Сейчас эпиграф к статье выглядит так: «Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Изречение приписывается Генри Форду и упоминается Айн Рэнд. Точный источник — неизвестен».

Внимание на правку обратил журналист Олег Кашин.

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