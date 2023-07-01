Суд в Норвегии отменил оправдательный приговор сыну бывшего главы РЖД по делу о съемке с дрона

Верховный суд Норвегии отменил решение суда первой инстанции, оправдавшего сына бывшего главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина, бизнесмена Андрея Якунина, сообщает Associated Press.

В отношении Андрея Якунина расследовали дело о запуске дрона на Шпицбергене. Якунина задержали в октябре 2022 года и обвинили в том, что он нарушил санкции, запрещающие россиянам использовать дроны в Норвегии. В декабре окружной суд в Тромсё оправдал Якунина, решив, что малогабаритные дроны не попадают под ограничения.

Верховный суд Норвегии отменил решение окружного суда, посчитав, что под запрет на полеты российских граждан подпадают и полеты беспилотников.

Андрей Якунин провел в заключении 51 день, прежде чем вышел на свободу в декабре, напоминает NRK. Сейчас он находится на свободе, его статус не менялся, сообщила пресс-служба Якунина журналу Forbes.

48-летний Андрей Якунин — сын бывшего главы «Российских железных дорог» и одного из учредителей дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина. После полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Якунин осудил войну, начатую войсками РФ.