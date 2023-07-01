Baza: против правозащитника Абубакара Янгулбаева возбудили дело об экстремизме 

Правозащитник Абубакар Янгулбаев стал фигурантом уголовного дела по статье об организации экстремистской деятельности, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным Baza, дело возбудили из-за видеозаписей, опубликованных на ютьюб-канале оппозиционного чеченского движения «Адат» и в телеграм-канале Янгулбаева. По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года Янгулбаев участвовал в прямых эфирах движения «Адат», объявленого «экстремистской организацией».

Абубакар Янгулбаев, комментируя эту информацию, заявил, что дело возбудили из-за интервью, которое он дал «как минимум год назад».

Официально следствие это не комментировало.

Абубакар Янгулбаев — бывший юрист . Его брат Ибрагим — один из руководителей чеченского движения «Адат». Их отец Сайди Янгулбаев — судья Верховного суда Чечни в отставке.

В начале 2022 года чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде мать братьев Янгулбаевых Зарему Мусаеву. Против нее возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому, она под арестом. За полтора года в СИЗО у Мусаевой, по словам Абубакара Янгулбаева, ухудшилось зрение, она практически не может передвигаться из-за прогрессирующей боли в спине. Прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет колонии. Суд объявит приговор 4 июля.

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