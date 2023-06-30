РБК: сенатор Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации

Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина покинет его после выборов 10 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, Мизулину не станут включать в в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко, баллотирующегося в губернаторы.

Источник РБК, близкий к администрации президента РФ, заявил, что «были желающие» оставить Мизулину в Совете Федерации, но вероятность, что она уйдет, «действительно высока».

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Сперва как представитель губернатора Омской области Виктора Назарова, затем его сменщика Александра Буркова. В конце марта Бурков ушел в отставку, а главой Омской области стал Виталий Хоценко, до этого возглавлявший правительство самопровозглашенной ДНР.

Мизулина не ответила на запрос журналистов.

Елена Мизулина известна как автор ряда резонансных законов и инициатив. В 2013 году, когда Мизулина была депутатом Госдумы, по ее инициативе приняли закон о запрете «гей-пропаганды» среди детей. Также Мизулина выступала за запрет абортов в частных клиниках и коммерческого суррогатного материнства. Дочь Мизулиной Екатерина Мизулина возглавляет .