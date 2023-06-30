Курс евро на биржевых торгах поднялся выше 97 рублей

Курс евро на торгах Московской биржи вырос до 97 рублей за евро. К 15:58 мск евро подорожал до 97,22 рубля, что на 2,11 рубля больше, чем при закрытии предыдущих торгов.

Доллар в то же время вырос до 89,28 рубля (+1,71 рубля к предыдущему уровню закрытия биржи).

Курсы евро и доллара по отношению к рублю в последний торговый день месяца и квартала достигли максимальных значений с конца марта 2022 года, отмечает «Интерфакс». По мнению экспертов, рубль активно дешевеет как из-за окончания налогового периода, корпоративных новостей и заявлений представителей властей РФ.

Главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в разговоре с РБК сказал, что на курс рубля также повлияло то, что банки перестраховываются перед выходными — в прошлые выходные спрос на валюту вырос среди населения из-за мятежа ЧВК Вагнера.

В прошлые выходные во время мятежа ЧВК Вагнера спрос на наличные вырос на 70-80% в регионах на юге России. Уже в воскресенье, 25 июня, спрос на наличные пошел на убыль, а к 26 июня все стабилизировалось.

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