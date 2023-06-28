Зеленский внес в Раду законопроект о переносе празднования Рождества в Украине на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

В действующем законе о труде Украины прописано, что праздничными днями по случаю Рождества считаются и 25 декабря, и 7 января. Предложенные поправки предусматривают, что праздничным днем станет только 25 декабря.

В пояснительной записке к проекту сказано, что жителям Украины долгое время «навязывали российскую идеологию почти во всех сферах жизни», в том числе в вопросе соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества 7 января. При этом, сказано в документе, «большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря».

В документе отмечается, что Православная церковь Украины в мае утвердила решение, что с 1 сентября 2023 года церковь перейдет на новоюлианский календарь, предусматривающий празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января.

«В условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины продолжается мощное возрождение украинской нации. Неустанная успешная борьба за свою идентичность способствует внутреннему осознанию и желанию каждого украинца проживать собственную жизнь со своими традициями, праздниками и тому подобное», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает также перенос двух украинских праздников — Дня защитников и защитниц Украины с 14 на 1 октября, а Дня украинской государственности — с 28 на 15 июля.

Юлианский календарь, по которому живет Русская православная церковь, отличается на 13 дней от григорианского, по которому живет большинство стран мира. Таким образом, Рождество по этому календарю отмечают 7 января. Некоторые православные церкви используют новоюлианский календарь, который сейчас совпадает с григорианским.

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