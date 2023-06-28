Владимир Зеленский призвал «честно легализовать» лекарства на основе каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде призвал легализовать в стране лекарственные препараты на основе каннабиса, сообщает «Украинская правда».

Зеленский заявил, что в Украине следует создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации и применять лучшие мировые практики и решения, «какими бы сложными или необычными они ни были», чтобы украинцам «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны».

«В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство», — сказал Зеленский.

Власти Украины пытаются легализовать медицинский каннабис с 2016 года. Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании в 2019 году поддержал легализацию, но затем несколько раз менял свое мнение, пишет «Русская служба Би-би-си». В октябре 2019 года Зеленский говорил, что «те, кто хотят, потерпят», но спустя год его офис в день выборов провел опрос, в том числе по вопросу легализации медицинского каннабиса — ее поддержали 65% опрошенных.

Верховная Рада в июле 2021 года отклонила законопроект о легализации медицинского каннабиса, который подготовила в том числе президентская фракция «Слуга народа». Спустя год в Раде зарегистрировали новый правительственный законопроект (его раскритиковали некоторые общественники, другие поддержали). Рада рассчитывает рассмотреть документ до конца лета 2023 года.

Минздрав Украины прогнозирует, что после войны в целом 15,7 миллиона человек в Украине будут нуждаться в психологической помощи, у 800 тысяч из них могут быть серьезные психические расстройства.

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