Минпромторг предложил запретить государственным больницам закупать аппараты ИВЛ иностранного производства 

Российское министерство промышленности и торговли предлагает ввести запрет на закупку государственными больницами аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства. Проект соответствующего постановления правительства, обратили внимание «Ведомости», опубликован на портале нормативных правовых актов.

Запрета покупать иностранные аппараты ИВЛ в Минпромторге объяснили необходимостью поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в таком оборудовании в полном объеме.

Ключевыми российскими производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс». В пояснительной записке к проекту постановления указывается, что эти предприятия могут производить до 36 тысяч аппаратов в год. Потребность российских медучреждений в таком оборудовании в Минпромторге оценивают в 2,7 тысячи аппаратов в год.

Представители отрасли, опрошенные «Ведомостями», отметили, что рынок аппаратов ИВЛ и так конкурентный, а на законодательном уровне имеется достаточно инструментов для поддержки российских производителей оборудования. В свою очередь врач, работавший в ковидном госпитале, напомнил, что нештатные ситуации с аппаратами ИВЛ в основном приходились на российское оборудование.

В российских больницах во время пандемии ковида произошли несколько пожаров причиной которых, как предполагалось, стало возгорание аппаратов ИВЛ. В ряде случаев в результате пожаров гибли люди. Росздравнадзор приостанавливал обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые, как считалось, были причиной пожара, но расследование не выявило их прямой связи с возгораниями в больницах.