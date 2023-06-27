В Кремль на выступление Путина перед военными приехал Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл на Соборную площадь в Кремле, где перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, «которые обеспечивали порядок и закон» во время мятежа Пригожина, собирается выступить президент РФ Владимир Путин.

Кадры с Шойгу в военной форме публикуют российские СМИ.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Соборная площадь выбрана, поскольку именно здесь можно разместить такое количество военнослужащих.

Кроме того, по словам Пескова, Путин «с некоторыми военнослужащими министерства обороны встретится отдельно».

Ранее Путин выступил с телеобращением, в котором, помимо прочего, особо поблагодарил «военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу» во время мятежа Евгения Пригожина.

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