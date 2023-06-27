Росздравнадзор заявил, что в Россию возобновят поставки антидепрессанта «Золофт». После его исчезновения из аптек препарат продавали в даркнете

Компания Viatris, выпускающая антидепрессант «Золофт» (сертралин), уведомила власти России, что возобновил поставки препарата в Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор.

Дефицит «Золофта» возник в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, напоминает издание Vademecum. В следующие годы препарат неоднократно пропадал из аптек, в последний раз о приостановке поставок сообщалось в октябре 2022 года.

После исчезновения «Золофта» из аптек зимой 2022 года, как писали российские медиа, препарат начали продавать в даркнете с помощью «закладок», как наркотики.

В России зарегистрированы аналогичные препараты с действующим веществом сертралин. Аналоги «Золофта» от компаний из Индии, Венгрии и Словении есть в продаже в тысячах аптек в России.

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