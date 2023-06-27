Минтруд предложил дать отделам кадров право запрашивать у органов власти и других структур информацию о госслужащих

Минтруд предлагает наделить кадровые службы правом направлять запросы в органы власти и другие организации для проверки информации, которую сообщают о себе люди, поступающие на государственную и муниципальную службу.

Для сбора информации Минтруд собирается ввести единую форму анкеты, пишет РБК со ссылкой на проект соответствующего закона. Форма анкеты и содержащиеся в ней сведения будут определены позднее.

Если выяснится, что при поступлении на службу чиновник предоставил подложные документы или сообщил заведомо ложные сведения, работодатель, согласно предложению Минтруда, будет вправе расторгнуть трудовое соглашение. Также можно будет уволить сотрудника, если он не предоставил кадровой службе соответствующие документы.

В Минтруде считают, что предложенные нововведения позволят «унифицировать сведения о кадровом составе» органов власти, а также существенно сократят сроки проведения проверок, снизив «трудозатраты кадровых служб».

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что ведомства уже собирают информацию о новых сотрудниках, чтобы выявить потенциальный конфликт интересов, а также зафиксировать объем их доходов и имущества для отслеживания коррупционных движений в будущем, но, по словам эксперта, пока кадровые службы не имеют возможности проверить предоставляемую информацию.

«У нее [кадровой службы] нет полномочий запросить, например, банк, ФНС или Росреестр: ответом на запрос будет отказ в предоставлении сведений с указанием на то, что они носят конфиденциальный характер», — заявил Сафонов.

После начала полномасштабной войны в Украине российские власти разрешили участникам , сотрудникам администрации президента РФ, федеральных министерств, Госдумы, Совета Федерации и других органов власти не представлять данные о своих доходах до окончания «спецоперации». В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, которым позволил депутатам и сенаторам и вовсе не публиковать сведения о доходах в открытом доступе.

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