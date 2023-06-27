CNN: американская разведка знала многие детали плана мятежа Пригожина

Сотрудники разведки США собрали подробную информацию о мятеже основателя Евгения Пригожина, в том числе данные о том, где и как собирались наступать наемники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, США поделились секретной информацией только с высокопоставленными представителями Великобритании, но не предоставили эти сведения другими союзниками по НАТО или властям Украины, в основном из-за опасений, что их перехватит Россия.

В США о готовящемся мятеже знали только самые высокопоставленные чиновники Белого дома, а также восемь членов конгресса, имеющих допуск к государственной тайне.

Как отмечает CNN, разведка США не знала, когда начнется мятеж. По мнению источников, Пригожин решился на мятеж после того, как 10 июня Минобороны РФ заявило, что все бойцы добровольческих формирований, в том числе ЧВК Вагнера, должны подписать контракты с российской армией.

По данным CNN, после начала мятежа Вашингтон призвал Киев не пытаться воспользоваться ситуацией и не наносить удары по территории России, чтобы не дать Москве повода заявить, что Запад причастен к организации мятежа. Также после начала мятежа президент США Джо Байден поделился имеющейся информацией с союзниками, включая лидеров Франции, Германии, Великобритании и Канады, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Газета The Washington Post сообщила 24 июня, в день мятежа Пригожина, что, по данным источников, американские разведывательные агентства узнали о готовящихся вооруженных действиях ЧВК Вагнера против Минобороны РФ в середине июня, после чего уведомили об этом Белый дом и другие правительственные службы США.

Президент США Джо Байден после 24-часового мятежа ЧВК Вагнера заявил, что США не имеют к этому отношения, а произошедшее является «борьбой внутри российской системы».

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