В Ростове-на-Дону произошел пожар в зоопарке

В зоопарке Ростова-на-Дону на Зоологической улице произошел пожар, сообщает 161.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

Директор зоопарка Юлия Соболева рассказала, что горит экзотариум, где живут пауки, крыланы, ежи, грызуны и другие животные. Очевидцы публикуют кадры пожара.

В МЧС сообщили, что в 18:33 загорелась кровля здания на площади 300 квадратных метров, после чего животных начали эвакуировать. В МЧС отметили, что, по предварительным данным, люди из-за случившегося не пострадали. Какой ущерб понес зоопарк, пока неизвестно.

Начальник управления пожаротушения областного МЧС Виктор Косов заявил, что всех животных эвакуировали, никто не погиб.