В Ленинградской области ночью закрасили фасад магазина, на котором владелец написал названия украинских городов и антивоенные лозунги
В селе Русско-Высоцкое Ленинградской области ночью закрасили фасад магазина предпринимателя Дмитрия Скурихина, на котором были написаны антивоенные лозунги и названия украинских городов.
Камеры наблюдения зафиксировали, сообщает «Дождь», как к магазину пришли восемь человек. Пятеро из них закрашивали фасад, еще трое снимали на видео.
Как уточняет «Бумага», фасад закрасили 9 июня, однако дочь Скурихина рассказала о произошедшем лишь сейчас.
Дмитрий Скурихин находится под домашним арестом по статье о повторной «дискредитации» армии. Первоначально дело возбудили из-за того, что на магазине предпринимателя появились антивоенные надписи. Во второй раз Скурихина обвинили в «дискредитации», когда он в годовщину полномасштабного вторжения в Украину вышел на одиночный пикет с плакатом «Прости Украина». Скурихина в конце февраля отправили в СИЗО, однако в конце апреля суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.