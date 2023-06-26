В Ленинградской области ночью закрасили фасад магазина, на котором владелец написал названия украинских городов и антивоенные лозунги

В селе Русско-Высоцкое Ленинградской области ночью закрасили фасад магазина предпринимателя Дмитрия Скурихина, на котором были написаны антивоенные лозунги и названия украинских городов.

Камеры наблюдения зафиксировали, сообщает «Дождь», как к магазину пришли восемь человек. Пятеро из них закрашивали фасад, еще трое снимали на видео.

Как уточняет «Бумага», фасад закрасили 9 июня, однако дочь Скурихина рассказала о произошедшем лишь сейчас.

Дмитрий Скурихин находится под домашним арестом по статье о повторной «дискредитации» армии. Первоначально дело возбудили из-за того, что на магазине предпринимателя появились антивоенные надписи. Во второй раз Скурихина обвинили в «дискредитации», когда он в годовщину полномасштабного вторжения в Украину вышел на одиночный пикет с плакатом «Прости Украина». Скурихина в конце февраля отправили в СИЗО, однако в конце апреля суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

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