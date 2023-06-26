Суд приговорил обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова к 20 годам колонии

Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу об убийстве владельца компании «Мясная империя» .

Шестеро сообщников Мавриди приговорены к лишению свободы на сроки от 6,5 до 13 лет, сообщает Следственный комитет. Фигурантов дела обвиняли в убийстве, похищении человека, вымогательстве, легализации денежных средств или имущества, незаконном лишении свободы, незаконном обороте оружия и побеге из-под стражи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру.

Владимира Маругова убили 2 ноября 2020 года на территории его частного дома в подмосковной деревне Аносино под Истрой. Суд установил, что Мавриди и Паша Ахмедов напали на бизнесмена и его жену в бане. Ахмедов избил женщину, а Мавриди выстрелил из арбалета в грудь Маругова, а также не менее четырех раз ударил кочергой по его голове. Ахмедов получил 13 лет.

В ходе расследования убийства бизнесмена следователи провели обыски в доме Мавриди и обнаружили прикованным наручниками к кровати адвоката Алексея Завгороднего, который в прошлом представлял интересы киллера Александра Солоника. Суд установил, что Мавриди и его сообщники в 2018-2020 годах удерживали адвоката в разных местах, требуя, чтобы Завгородний переписал на них недвижимость на 71 миллион рублей.

В августе 2021 года Мавриди и четверо его сообщников сбежали из-под стражи из изолятора в Истре. Следователи установили, что заключенные выбрались из изолятора в Истре, когда сотрудники ушли спать — и оставили открытой «кормушку» в двери камеры. Беглецов задержали в Москве, а также в Московской и Новгородской областях.

В ходе следствия, как заявили в прокуратуре, адвокаты передали Мавриди литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которые он в дальнейшем пытался использовать в ходе судебных экспертиз.

Суд также частично удовлетворил исковые требования потерпевших к Мавриди и Ахмедову о компенсации морального вреда на общую сумму более 10 миллионов рублей.