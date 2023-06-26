Глава Курской области заявил, что регион был готов «противодействовать заходу» мятежников. Губернатор ранее сам проходил подготовку в ЧВК Вагнера

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что если бы подразделения ЧВК Вагнера решили зайти на территорию региона, то власти «были полностью готовы, чтобы противодействовать этому заходу».

Старовойт напомнил, пишет «Курская правда», что в области были созданы инженерные заграждения, а после начала мятежа военные и сотрудники правоохранительных органов были мобилизованы.

По словам губернатора, «ветераны ЧВК Вагнера», проживающие в регионе, не получали никаких команд и не собирались никуда выступать. Старовойт поблагодарил их, отметив, что они проявили себя как настоящие патриоты.

«Конечно, хорошо, что буквально за один день ситуация разрешилась. Это еще раз говорит о том, что у нашего президента неоспоримый авторитет, и общество абсолютно понимает остроту момента. Именно сейчас мы должны быть одной командой под руководством президента, сейчас не время заниматься внутренними разборками», — сказал Старовойт.

В начале 2023 года Старовойт рассказывал, как он и сотрудники администрации проходили подготовку на базе ЧВК Вагнера. После начала мятежа глава Курской области заявил, что не будет пытаться сделать вид, что не сотрудничал с ЧВК Вагнера, но подчеркнул, что «амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов», и призвал Пригожина «отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране».

24 июня, когда подразделения ЧВК Вагнера шли, как объявил Евгений Пригожин, «маршем справедливости» на Москву, главы российских регионов по очереди публиковали сообщения, в которых заявляли о поддержке президента РФ Владимира Путина (Роман Старовойт не был исключением). С улиц городов убирали плакаты с рекламой ЧВК Вагнера, а маркетплейсы сняли с продажи товары с ее символикой. После того, как Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера прекращает «марш» на Москву и возвращается в летние лагеря, на маркетплейсее Wildberries снова появились товары с символикой ЧВК Вагнера.

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