Песков: Путин выступит с обращением «в ближайшее время»
Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением «в ближайшее время». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Сообщение было опубликовано в 8:46 по Москве.
В ночь на 24 июня наемники ЧВК Вагнера заняли центр Ростова-на-Дону, оцепив административные и военные здания, взяв под контроль, судя по всему, в том числе штаб Южного военного округа. Накануне основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» против военного руководства России, обвинив Минобороны в атаке на лагерь наемников.
Утром в субботу Пригожин встретился с заместителями глав Минобороны и Генштаба и заявил, что наемники будут «блокировать Ростов и идти в Москву», пока им не выдадут руководителей этих ведомств Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.