Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в России, где наемники ЧВК Вагнера начали мятеж против военного руководства страны.

Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны — и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. <…> Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил.

Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это — один человек, который , хотя вообще ни к чему другому привести не способен.

Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. <…>

Все наши командующие, все наши воины знают, что делать.