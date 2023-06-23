Котировки акций российских компаний начали снижаться из-за «мятежа» Пригожина

Акции российских компаний на Московской бирже пошли вниз после того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин фактически объявил о военном перевороте, а ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу.

Котировки практически всех ценных бумаг крупнейших компаний, по данным на 23:00 мск, находились в «красной зоне». Индекс Мосбиржи, пишет РБК, снизился вслед за ними.

Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости». Минобороны РФ назвало это заявление Пригожина об ударе по лагерю наемников «информационной провокацией». Национальный антитеррористический комитет заявил, что возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу и потребовал «немедленно прекратить противоправные действия».

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