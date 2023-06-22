Верховный суд отклонил иск Алексея Навального, требовавшего выдать ему в ШИЗО письменные принадлежности

Верховный суд отклонил иск Алексея Навального к Минюсту по поводу правил внутреннего распорядка владимирской колонии № 6, где политику перестали выдавать письменные принадлежности, сообщает «Медиазона».

В суде политик объяснил, что предоставление письменных принадлежностей заключенным, находящимся в штрафном изоляторе или помещении камерного типа, регулируется внутренним распорядком колонии, который утверждает администрация исправительного учреждения. Из-за этого, по словам политика, заключенных легко можно ограничить в праве писать письма и жалобы.

В случае самого политика — из его распорядка и вовсе убрали время для использования письменных принадлежностей. Администрация колонии считает, что работать с документами, писать жалобы и письма Навальный может в «личное время».

«Я не прошу дополнительное питание, я не прошу, чтобы мне в камеру поставили рождественскую елку… мы говорим о базовом праве человека иметь ручку в камере и лист бумаги, чтобы написать письмо или [жалобу] в суд», — сказал Навальный.

Политик также подчеркнул, что одно из основных прав заключенного — это жалобы, заявления и обращения. Именно с их помощью в колониях можно добиться медицинской помощи, покупок в магазине и остального. «Чтобы мне вытащили банку кофе из моих вещей и дали в камеру, я должен написать заявление», — привел пример Навальный.

Представитель Минюста, в свою очередь, на заседании сказал, что осужденный в ШИЗО действительно может пользоваться письменными принадлежностями, но только в специально отведенное для этого время.

При этом приказ Минюста не обязывает выделять заключенным время на такие занятия — администрация колонии самостоятельно устанавливает распорядок и может не прописывать отдельно время на письма. По мнению Минюста, их можно писать в «любое время», когда нет других мероприятий. Навальный попытался поинтересоваться, может ли он попросить ручку и бумагу, в тот момент, когда ему под видом «специальных мероприятий» включают радио с выступлениями Путина, но судья вопрос снял.

Представитель Минюста объявил, что проблема, по его мнению, заключается не в самих правилах внутреннего распорядка колоний, установленных Минюстом, а в их правоприменении.

Судья Олег Нефедов с этим доводом согласился и отклонил иск Навального.

Алексей Навальный, находящийся с середины лета 2022 года в исправительной колонии строгого режима № 6 во Владимирской области, последовательно подает жалобы на администрацию ИК в суды разных инстанций. «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что Навальному по разным поводам отказывали в удовлетворении жалоб на колонию 44 раза (без учета решения Верховного суда от 22 июня).

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