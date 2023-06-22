Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал акцию украинских журналистов, включивших звук воздушной тревоги во время его выступления на форуме Global Media в Германии.

«Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место уместно», — приводит слова Муратова «Новая газета Европа».

По словам Муратова, у него нет претензий к организаторам форума, а к акции украинских журналистов он относится с пониманием.

Global Media Forum — ежегодный форум, который позиционируется как международная платформа для обмена мнениями среди журналистов. В 2023 году форум посвящен теме «преодоления разногласий». Он проводится под патронажем Deutsche Welle. Ранее издание писало, что еще до начала форума участие Дмитрия Муратова в качестве спикера вызывало «отдельные критические замечания с украинской стороны в социальных сетях».

Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира. Он перечислил денежную часть премии благотворительным организациям.

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