В районе поисков подводной лодки «Титан», которая направлялась к затонувшему «Титанику», найдены некие обломки, сообщила пресс-служба береговой охраны США. Пока нет никакой информации, что это за обломки.

Согласно телеканалу Sky News, обломки обнаружил французский глубоководный робот Victor 6000. Сейчас эксперты изучают полученную информацию.

Береговая охрана сообщает, что даст более подробную информацию во время брифинга, который состоится в 22:00 по московскому времени.

В Атлантическом океане были обнаружены посадочная рама и задняя крышка, предположительно, от пропавшего «Титана», сообщил в эфире Sky News друг двух пассажиров подводной лодки и эксперт по спасению Дэвид Мирнс. Официально эта информация не подтверждена.

Подводная лодка «Титан» пропала в Атлантическом океане 19 июня спустя 1 час 45 минут после начала погружения к обломкам «Титаника», которые находятся на глубине 3,8 километра. На борту подлодки находились пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

В поисках подводной лодки участвовали береговые службы США и Канады, а также частные суда. Согласно NBC News, запас кислорода на «Титане» был рассчитан на 96 часов плавания. Береговая охрана США считает, что кислород на «Титане» мог закончиться 22 июня к 07:10 по времени восточного побережья США (14:10 мск).

Ранее в береговой охране США сообщали о фиксации некого звука, который мог свидетельствовать о попытке экипажа выйти на связь, однако позже в ведомстве заявили, что звук был «фоновым океанским шумом».

Подробнее о поисках подлодки

В Атлантике четверо суток ищут подлодку «Титан», которая пропала при погружении к «Титанику». За это время у ее пассажиров должен был закончиться запас кислорода

Подробнее о поисках подлодки

В Атлантике четверо суток ищут подлодку «Титан», которая пропала при погружении к «Титанику». За это время у ее пассажиров должен был закончиться запас кислорода