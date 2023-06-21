В центре Парижа произошел взрыв. Обрушилась часть дома. Есть пострадавшие

Обновлено. Число пострадавших при взрыве в центре Парижа выросло до 16 человек. Семеро из них находятся в критическом состоянии, еще девять — в тяжелом.

Четыре человека ранены и находятся в критическом состоянии после частичного обрушения дома в центре Парижа, сообщает BFM TV.

По предварительным данным, днем 21 июня в одном из зданий в пятом округе Парижа произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Инцидент произошел на площади Альфонса Лаверана в районе улиц Валь-де-Грас и Сент-Жак.

В результате взрыва обрушился фасад Парижской Американской академии, расположенной рядом с военным госпиталем.

Место происшествия оцеплено полицией. Городские власти рекомендуют гражданам временно не посещать этот район.