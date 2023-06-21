В Дагестане автобус столкнулся с автомобилем и КАМАЗом. Погибли девять человек

В Дагестане произошло крупное ДТП, в результате которого погибли девять человек и еще 20 пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

По данным агентства, столкновение рейсового автобуса «Москва — Хасавюрт» с легковым автомобилем и грузовиком произошло около 19:30 на трассе Р-217 «Кавказ» в районе поселка Новокохановское.

Телеграм-канал Baza пишет, что, по предварительной версии, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом, после чего грузовик врезался в автобус. По данным канала, водитель легкового автомобиля выжил, а водители автобуса и грузовика погибли. Также Baza пишет, что в результате аварии погибли двое детей.

Прокуратура республики начала проверку по факту произошедшего.