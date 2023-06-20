Депутат Елена Ямпольская потребовала проверить Веру Полозкову на предмет оправдания терроризма

Депутат Госдумы России Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить поэтессу Веру Полозкову на предмет оправдания или пропаганды терроризма, сообщила депутат в своем телеграм-канале.

Поводом для обращения стало интервью Полозковой «Дождю», в котором журналист Михаил Козырев спросил ее, выпила ли она шампанское, когда узнала машины Захара Прилепина. В 2017 году Полозкова написала в комментарии в фейсбуке, что «откроет бутылку шампанского, когда ему наконец отстрелят башку». Это был комментарий по поводу решения Прилепина отправиться в Донбасс и сформировать там свой батальон.

Полозкова ответила, что выпила «максимум пиво», подчеркнув, что не испытывает злорадства по поводу покушения и не желает никому смерти.

Ямпольская назвала слова Полозковой «циничными», «абсолютно неприемлемыми и аморальными», а также «содержащими признаки публичного оправдания террористического акта».

Телеграм-канал «Кровавая барыня» пишет, что группа депутатов от также обратилась в Генпрокуратуру, но уже с требованием признать Полозкову «иноагентом» и ограничить издание и продажу ее книг в России.

«В словах Полозковой с 2017 года содержатся различные угрозы, призывы к агрессивным действиям в отношении Прилепина по мотивам политической, идеологической ненависти. Из этого следует, что Полозкова систематически на протяжении многих лет ведет „экстремистскую“ деятельность, направленную против определенного круга лиц», — говорится в заявлении.

В декабре 2022 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина угрожала обратиться в правоохранительные органы из-за высказываний Веры Полозковой в интервью журналисту Юрию Дудю — в этом интервью поэтесса осудила вторжение России в Украину.

Полозкова уехала из России в марте 2022 года.

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