Сеть «Вкусно — и точка» повысит цены в своих кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Цены изменятся с 26 июня «в связи с ростом себестоимости продукции». В среднем, отметили в пресс-службе, они повысятся на 6%.

Сеть «Вкусно — и точка» заменила на территории России McDonaldʼs после того, как американская корпорация покинула российский рынок в связи с началом войны в Украине. «Вкусно — и точка» принадлежит предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который ранее был франчайзи McDonaldʼs в Сибири.

Обсуждаем сеть «Вкусно — и точка» в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды «Вкусно — и точка» хочет выйти за пределы России. Разве то, что осталось от российской сети «Макдоналдса», нужно кому-то за границей? 00:00 37:14