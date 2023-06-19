У Минюста не оказалось полномочий для проверки «Ельцин-центра» по закону об «иноагентах»

Министерство юстиции РФ, объявившее о проверке «Ельцин-центра» по закону об «иноагентах», не обладает для этого достаточными полномочиями. Об этом сообщил автор доноса на музей, депутат Андрей Альшевских.

Он опубликовал в телеграме прошлогодний ответ Минюста на свой запрос, в котором говорится, что ведомство проводит проверки в рамках закона «О некоммерческих организациях», а деятельность «Ельцин-центра» регламентируется федеральным законом «О центрах исторического наследия бывших президентов РФ».

«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», — говорится в ответе Минюста.

«Как гласит законодательство, руководство Центра не обязано сдавать отчетность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества и тому подобное. Потому и чувствует свою безнаказанность, — пишет депутат. — В сложившейся ситуации мне видится единственный выход — править ФЗ и лишать „Ельцин Центр“ данных льгот. И только после… уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями».

«Ельцин-центр» неоднократно за последние месяцы подвергался критике в России. С предложением закрыть музей в 2023 году выступали лидер КПРФ Геннадий Зюганов и режиссер Никита Михалков. При этом глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил не закрывать «Ельцин-центр», а «подправить» ему идеологию.

15 июня замминистра юстиции Олег Свириденко заявил в Госдуме, что ведомство проверяет «Ельцин-центр» по депутатскому запросу на предмет деятельности «иностранного агента». В «Ельцин-Центре» в свою очередь заявили, что спокойно относятся к проверке Минюста, и считают, что оснований для объявления центра «иностранным агентом» нет.

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