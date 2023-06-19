NYT: часть западной военной техники, поставленной Украине, оказалась неисправна и годилась только для разбора на запчасти

Власти Украины заплатили в 2022 году западным поставщикам оружия более 800 миллионов долларов по контрактам, которые остались полностью или частично не выполненными. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы украинского правительства.

По данным издания, часть западной военной техники не была поставлена Киеву, а другая оказалась в настолько плохом состоянии, что годилась только для разбора на запчасти.

Собеседники газеты, участвовавшие в закупке оружия, заявили, что пропавшее оружие в конечном итоге было частично доставлено, в других случаях посредники вернули деньги. Но ряд контрактов по состоянию на начало весны 2023 года так и не выполнены.

В качестве примеров NYT приводит поставку 33 самоходных гаубиц, подаренных Украине правительством Италии. Гаубицы были выведены из эксплуатации несколько лет назад, но Украина все равно запросила их для капитального ремонта и использования. 13 гаубиц были отправлены на ремонт в США, но когда их вернули, оказалось, что они непригодны для выполнения боевых задач.

Кроме того, США отправили в Украину 29 армейских фургонов Humvee с базы в Кувейте. Однако, когда машины прибыли в Польшу, выяснилось, что шины на 25 из них прогнили; на поиск сменных шин ушел почти месяц. То же подразделение американской армии должно было отправить Киеву гаубицы М777. Но они требовали серьезного ремонта, а одна из гаубиц была в таком состоянии, что при выстреле могли погибнуть артиллеристы. До того, как ВСУ получили эти орудия, они дважды прошли ремонт.

Также 12 самоходных гаубиц AS-90, которые Великобритания решила отправить Украине, требовали «либо ремонта, либо эксплуатации на запчасти», говорилось в документах британского министерства обороны.

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