Директор издательства William Collins Books Арабелла Пайк в колонке, опубликованной в газете The Sunday Times, назвала решение писательницы Элизабет Гилберт отложить выход нового романа из-за критики украинцев актом цензуры и угрозой свободе слова.

Гилберт — автор бестселлера «Есть, молиться, любить» — в середине июня объявила, что переносит выход своего нового романа «The Snow Forest» («Снежный лес»), действие которого происходит в Сибири. Как пояснила писательница, за последнее время получила большое число сообщений от украинских читателей, которые высказали свое негодование в связи с тем, что она решила выпустить сейчас книгу, действие которой происходит в России.

По мнению Арабеллы Пайк, от того, что это сама Гилберт отложила выход книги, это не перестает быть «недопустимым актом цензуры» (здесь и далее цитаты по «Русской службе Би-би-си»).

«И что теперь делать издателям и писателям? Сделать вид, что России или Советского Союза не существует или не существовало? — пишет глава William Collins Books. — Что дальше? Не читать „Войну и мир“? Никаких книг по истории России?».

Пайк также напомнила, как на ее издательство, выпустившее книгу «Люди Путина», подавали в суд российские олигархи и чиновники, требовавшие внести правки. Еще и поэтому, отметила она, решение Гилберт перенести выход романа она восприняла как удар под дых.

Роман «The Snow Forest» («Снежный лес») должен был выйти 13 февраля 2024 года. В книге, как было объявлено, рассказывается о семье, которая в 1930-х годах решает уйти от общества и противостоять советской власти. Еще неопубликованный роман получил сотни негативных отзывов на сайте Goodreads, в основном от украинцев.

Элизабет Гилберт — автор нескольких книг, в том числе мемуаров «Есть, молиться, любить», которые вышли в 2006 году. Эта книга продержалась 187 недель в списке бестселлеров The New York Times. В 2010 году по книге вышел фильм, главную роль в котором исполнила Джулия Робертс.