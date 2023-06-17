Сейм Польши поддержал вступление Украины в НАТО

Сейм Польши принял резолюцию в поддержку вступления Украины в НАТО, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Резолюцию поддержали 443 депутата, против проголосовали двое, еще семь воздержались.

«Принимая во внимание самоотверженность украинского народа и его суверенное право на выбор собственного пути развития, сейм Польши полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины», — говорится в документе.

Депутаты также подчеркнули, что Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

Кроме того, в документе отмечается, что вступление Украины в НАТО будет выгодно самому альянсу с военной точки зрения, поскольку ВСУ за время полномасштабной войны приобрели большой боевой опыт.

В мае сенат Польши (верхняя палата парламента) принял резолюцию, которой поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО. В частности, сенаторы призвали провести в отношении Украины те же процедуры, что и в отношении Финляндии, принятой в альянс в начале 2023 года, и Швеции, которая может присоединиться к НАТО в ближайшем будущем.

Читайте также

В Швеции прошли крупнейшие военные учения за 25 лет Страна два века была нейтральной. А теперь наращивает расходы на оборону, не дожидаясь вступления в НАТО

Читайте также

В Швеции прошли крупнейшие военные учения за 25 лет Страна два века была нейтральной. А теперь наращивает расходы на оборону, не дожидаясь вступления в НАТО