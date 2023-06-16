Журналистов не допустят в зал суда на заседания по делу Навального

Журналистов не допустят в зал, где суд будет рассматривать уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителя пресс-служба Мосгорсуда Вадима Полежаева.

Дело против Навального будет рассматриваться в колонии № 6 во Владимирской области, где политик сейчас отбывает наказание. Как напоминает «Медиазона», год назад, когда там рассматривалось другое дело против Навального, журналистам предлагали пройти в специально подготовленное помещение, где был экран с трансляцией. Трансляция периодически прерывалась, а на последнем слова политика ее отключили. При этом журналисты могли попасть в зал заседания, но для этого нужно было сдать всю электронную технику, взять с собой можно было только ручку и блокнот.

Теперь, как заявил Полежаев, правила изменились. «В самом зале, где будет подсудимый, судья и защитники — никого не будет, пишущие могут присутствовать там же где и камеры [в помещении с трансляцией]», — рассказал представитель суда.

6 июня во владимирской колонии прошло предварительное заседание суда по делу об «экстремизме», возбужденному против Навального. Журналистов на заседание не пустили.

Навальному вменяют создание «экстремистского сообщества», призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также реабилитацию нацизма. По этому делу ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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