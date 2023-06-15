Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко представил в Госдуме доклад о деятельности людей и организаций, объявленных в России «иностранными агентами». Доклад опубликован в телеграм-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне. Внимание на документ обратила правозащитная организация «ОВД-Инфо».

В докладе сказано, что 1 декабря 2022 года Минюст начал вести единый реестр физических лиц, «аффилированных с иностранными агентами». «По состоянию на 31 декабря 2022 года в едином реестре содержались сведения о 861 физическом лице, аффилированном с иностранными агентами», — отмечается в публикации. Имен в докладе нет.

Деятельность «аффилированных» лиц, как утверждает Минюст, «преимущественно проявлялась в период подготовки и проведения выборов должностных лиц, депутатов законодательных органов и муниципальных образований субъектов РФ».

В 2022 году Минюст РФ объявил «иностранными агентами» 188 человек и юридических лиц, что на 42,6% больше, чем в 2021 году, когда в реестре появились 108 имен, говорится в докладе.

Закон о создании единого реестра сведений об «иностранных агентах» и «аффилированных» с ними лицах приняли в России в марте 2022 года. Предполагалось, что к «аффилированным» лицам отнесут руководителей и сотрудников (в том числе бывших) организаций — «иностранных агентов».

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