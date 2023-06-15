Мичман с крейсера «Адмирал Кузнецов» приговорен к двум годам колонии-поселения по делу о пожаре на борту корабля

Суд в Мурманске, рассматривающий дела, связанные с пожаром на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», вынес приговор мичману электромеханической боевой части корабля Илье Чапаеву, пишет «Коммерсант».

Мичмана, следившего за проводившимся в трюме сварочными работами, суд признал виновным в халатности и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Также суд запретил Чапаеву в течение двух лет после отбытия наказания занимать руководящие должности на госслужбе, в том числе во всех подразделениях Минобороны.

Будут ли защита или обвинение оспаривать приговор — пока неизвестно. Чапаев, выступая в суде с последним словом, говорил, что до сих пор переживает случившееся и готов принять любое решение гарнизонного суда.

В конце мая суд в Мурманске приговорил рабочего-сварщика, проходившего обвиняемым по делу о пожаре на «Адмирале Кузнецове», к четырем годам колонии-поселения. Подсудимый свою вину не признал. В июне Мурманский областной суд утвердил приговор, и он вступил в силу.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» — единственном авианесущем крейсере в составе российского флота — произошел, когда корабль находился на судоремонтном заводе «Звездочка» в Мурманске. Погибли два человека, 14 пострадали. Сообщалось, что пожар начался, когда во время сварочных работ окалина попала на кучу мусора, находившуюся в трюме.

«Адмирала Кузнецова» собирались после ремонта и модернизации вернуть в состав флота в 2021 году, однако из-за пожара и других происшествий с кораблем сроки ремонта были сдвинуты, а стоимость работ значительно выросла.