Евгению Ройзману собрали на штраф за «дискредитацию» армии в шесть раз больше денег, чем требовалось. Часть оставшейся суммы он передаст «Мемориалу»

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана суд 19 мая признал виновным в повторной «дискредитации» российской армии и назначил штраф 260 тысяч рублей. Жена Ройзмана объявила открытый сбор средств на выплату штрафа, уже 20 мая, как сообщал бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, необходимая сумма была собрана.

Всего же, пишет 66.ru, удалось собрать около 1,5 миллиона рублей — в шесть раз больше, чем было нужно для выплаты штрафа, назначенного бывшему мэру Екатеринбурга. Ройзман сообщил, что переведет 300 тысяч рублей главе екатеринбургского «Мемориала» Алексею Мосину, которому в начале июня назначили штраф в таком размере также по обвинению в «дискредитации» армии.

Также Ройзман пообещал помочь екатеринбургскому «Мемориалу», единственным сотрудником которого является Мосин, выплатить штраф за непредставление сведений, предусмотренных законодательством об «иностранных агентах». «Мемориалу» грозит штраф по этой статье КоАП от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. По состоянию на 15 июня, суд составленный на «Мемориал» протокол об административном правонарушении не рассмотрел и размер штрафа не огласил.

Уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии в отношении Евгения Ройзмана было возбуждено летом 2022 года. До этого на бывшего мэра Екатеринбурга трижды составляли административные протоколы о «дискредитации», общая сумма штрафов по ним составила 150 тысяч рублей. В начале июня приговор Ройзману вступил в законную силу.

В декабре 2021 году Верховный суд России принял решение о ликвидации «Международного Мемориала». На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Обе организации оспаривали решение суда, но безуспешно.

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