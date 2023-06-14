Путин поручил «интегрировать» беспилотники в воздушное пространство России

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять «исчерпывающие меры по интеграции» беспилотников в единое воздушное пространство России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин также поручил расширить внедрение беспилотников и оказание услуг с их применением в различных секторах экономики.

Правительству РФ поручено создать сети центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем. Правительство также должно принять меры, которые будут стимулировать использование «отечественных цифровых платформ и решений в области подготовки кадров, проектирования, прозводства, сертификации, эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за их использованиям».

РБК напоминает, что 9 июня Минпромторг опубликовал поправки, которые определяют, какой беспилотник считается российским. Ведомство планирует ввести балльную систему — производители должны набрать не менее 400-800 баллов в зависимости от типа и массы беспилотника, чтобы их продукция считалась российской. Больше всего баллов планируется присваивать за производство или применение отечественных двигателей, бортовых систем управления полетом и программного обеспечения.

13 июня разведка Великобритании в своем ежедневном обзоре войны в Украине написала, что Россия пытается наладить производство беспилотников-камикадзе. По мнению британской разведки, в этом России, скорее всего, помогают специалисты из Ирана.