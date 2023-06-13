В Москве пришли с обысками к бывшим депутатам Госдумы из-за дела Ильи Пономарева

Следственный комитет РФ провел в Москве и других регионах серию обысков у российских политиков из-за уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, обвиняемого в распространении «фейков» об армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в Москве обыски прошли у бывших депутатов Госдумы и , а также бывшего муниципального депутата Никиты Ильина. Также обыски провели у политиков Бориса Коновалова и Соломона Гинзбурга (ТАСС не уточнил, в каких регионах).

Как отметил правозащитный проект «Сетевые свободы», СК РФ реализовал пять из 16 постановлений об обысках, которые 9 июня согласовал Савеловский районный суд Москвы.

Илью Пономарева, который последние годы проживает в Украине, заочно арестовали по делу о «фейках» про российскую армию 30 августа 2022 года. Начиная с сентября, в разных регионах России проводят обыски у политиков, журналистов, администраторов телеграм- и ютьюб-каналов.

Илья Пономарев участвовал в организации Съезда народных депутатов, который позиционирует себя как «российский парламент переходного периода после падения режима Путина». Генпрокуратура РФ в апреле объявила Съезд народных депутатов «нежелательной» организацией.

Об обысках по делу Пономарева в мае 2023 года

В России прошли массовые обыски по делу о «фейках» про армию. Его завели на Илью Пономарева Силовики взломали квартиру доцента МГУ Михаила Лобанова, который с Пономаревым даже не знаком

Об обысках по делу Пономарева в мае 2023 года

В России прошли массовые обыски по делу о «фейках» про армию. Его завели на Илью Пономарева Силовики взломали квартиру доцента МГУ Михаила Лобанова, который с Пономаревым даже не знаком