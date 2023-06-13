Кадыров сообщил, что бойцов батальона «Ахмат» перебросят в Белгородскую область для «предотвращения диверсионных вылазок»

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями будут охранять приграничные районы Белгородской области от «диверсионных вылазок» со стороны Украины.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, этот вопрос обсуждался в ходе встречи его соратника, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова с губернатором региона Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны России и руководством областного управления Росгвардии.

На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи.

Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область в начале июня, после того как воюющие на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России» заявили о новом рейде на территорию региона.

Кадыров назвал бойцов РДК и легиона «террористами», заявив, что для «ликвидации бандгруппы» необходим «не только военный опыт, но и антитеррористический». По его словам, именно такой опыт есть у батальона «Ахмат».

РДК и легион «Свобода России» за последние месяцы несколько раз заявляли о рейдах в Белгородскую область. Минобороны РФ в ответ сообщает об «украинских террористах» и «диверсантах», которых удается «разгромить» при попытках «прорыва» на территорию региона.