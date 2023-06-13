Иностранным участникам Петербургского экономического форума посоветовали взять с собой наличные доллары и евро. Потому что банковские карты работать не будут

Организаторы Петербургского Международного экономического форума посоветовали иностранным участникам мероприятия взять с собой наличные доллары и евро, так как в России не работают выпущенные за пределами страны карты Mastercard и Visa. Об этом сообщается на сайте форума, обратил внимание РБК.

«Невозможно обменять безналичную валюту на наличные в рублях, если валюта находится на банковских картах платежных систем Mastercard или Visa, выпущенных за пределами России. Также не получится снять наличные рубли с этих карт», — говорится на сайте ПМЭФ в разделе для участников.

Организаторы также посоветовали иметь при себе наличные деньги на все время пребывания на ПМЭФ из-за «существующих ограничения на использование зарубежных банковских карт на территории России».

Они также отметили, что оплату можно производить с помощью платежных систем «Мир» и UnionPay, но так как китайская система работает в России недавно, при ее использовании «выборочно могут возникать сбои и не проводиться операции».

Владимир Путин выступает на Петербургском международном экономическом форуме с 2005 года. Как обратил внимание телеграм-канал Faridaily, в официальной программе ПМЭФ в нынешнем году пока нет ни одного мероприятия с участием президента России. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин на форуме выступит.