Гособвинение запросило 19 лет колонии для Виталия Кольцова, бросившего две бутылки с бензином в автозаки Росгвардии

Прокуратура потребовала приговорить к 19 годам и шести месяцам колонии строгого режима москвича Виталия Кольцова, который в мае 2022 года бросил две бутылки с бензином в автозаки Росгвардии, сообщает «Медиазона».

Кольцова судят по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов (а именно 12 омоновцев) и по статье об умышленном уничтожении имущества.

Коллегия присяжных Мосгорсуда отказалась признать Кольцова виновным в посягательстве на жизнь омоновцев, но посчитала подсудимого виновным в умышленном поджоге автозака. Также большинство членов коллегии сочли, что Кольцов заслуживает снисхождения.

В своем последнем слове Кольцов отметил, что не понимает, почему сторона обвинения проигнорировала вердикт присяжных вместо того, чтобы «формально и изящно» отменить его в апелляции.

Суд огласит приговор утром 14 июня.

Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, реконструктор, создатель квестов для детей и взрослых. У него трое детей, младшему из которых чуть меньше двух лет, старшему — 10 лет.

По версии обвинения, 2 мая 2022 года Кольцов бросил две бутылки с зажигательной смесью в два автозака, которые стояли на площади Революции в Москве. Один из автобусов загорелся, но пожар быстро потушили. Никто не пострадал.

Кольцов говорил, что хотел совершить символический поджог в знак протеста и не планировал причинить кому-либо вред.

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