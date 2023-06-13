Гособвинение запросило 19 лет колонии для Виталия Кольцова, бросившего две бутылки с бензином в автозаки Росгвардии
Прокуратура потребовала приговорить к 19 годам и шести месяцам колонии строгого режима москвича Виталия Кольцова, который в мае 2022 года бросил две бутылки с бензином в автозаки Росгвардии, сообщает «Медиазона».
Кольцова судят по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов (а именно 12 омоновцев) и по статье об умышленном уничтожении имущества.
Коллегия присяжных Мосгорсуда отказалась признать Кольцова виновным в посягательстве на жизнь омоновцев, но посчитала подсудимого виновным в умышленном поджоге автозака. Также большинство членов коллегии сочли, что Кольцов заслуживает снисхождения.
В своем последнем слове Кольцов отметил, что не понимает, почему сторона обвинения проигнорировала вердикт присяжных вместо того, чтобы «формально и изящно» отменить его в апелляции.
Суд огласит приговор утром 14 июня.
Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, реконструктор, создатель квестов для детей и взрослых. У него трое детей, младшему из которых чуть меньше двух лет, старшему — 10 лет.
По версии обвинения, 2 мая 2022 года Кольцов бросил две бутылки с зажигательной смесью в два автозака, которые стояли на площади Революции в Москве. Один из автобусов загорелся, но пожар быстро потушили. Никто не пострадал.
Кольцов говорил, что хотел совершить символический поджог в знак протеста и не планировал причинить кому-либо вред.