За первые шесть часов марафона в поддержку российских политзаключенных собрали более 16 миллионов рублей

За первые шесть часов марафона «Ты не один», который проводят независимые медиа в поддержку политических заключенных в России, собрано более 16 миллионов рублей.

Марафон запустили независимые медиа — «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Важные истории», The Insider, «Холод» и другие. Он будет продолжаться до 22:00 по московскому времени.

Пожертвования можно отправить здесь.

Марафон солидарности #тынеодин. Часть 2 Meduza

Отправить пожертвование также можно было в рублях, но эту возможность заблокировали после жалобы сотрудника государственного телеканала RT Константина Придыбайло. Придыбайло утверждал, что связался с владельцем сервиса DonatePay после того, как «увидел, что террористы собирают деньги через российский сервис».

В России с начала полномасштабного вторжения в Украину, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 19 718 человек, которые выступали против войны. 579 человек стали фигурантами уголовных дел. По данным «Медиазоны», заведены 6838 административных дел по статье о «дискредитации» российской армии.

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