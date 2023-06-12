Умер Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

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Издание уточняет, что Берлускони умер в больнице «Сан-Рафаэле» в Милане.

В начале апреля сообщалось, что у Берлускони диагностировали лейкоз. Он проходил курс химиотерапии. Врачи миланской клиники, куда 5 апреля был госпитализирован бывший премьер из-за легочной инфекции, тогда оценивали его состояние как стабильное. В середине мая политика выписали из больницы, однако 9 июня снова госпитализировали.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. В 1943 году его семья на время уехала в Швейцарию, так его отцу, антифашисту Луиджи Берлускони, было опасно находиться в Италии. В 1961 году Берлускони с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. Вскоре он основал строительную компанию, а в 1978 году — кабельный телеканал Telemilano. К 1984 году он стал владельцем трех общенациональных телеканалов, которые затем вошли в холдинг Mediaset. Через два года Берлускони купил футбольный клуб «Милан», который под его руководством несколько раз выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

В 1994 году Берлускони основал партию «Вперед, Италия», с которой выиграл парламентские выборы и стал премьер-министром. Затем он становился главой правительства еще три раза — в 2001, 2005 и 2008 годах.

В 2011 году он ушел в отставку. Его политическую карьеру сопровождали скандалы и обвинения в коррупции, которые он отрицал. В частности, в 2013 году суд в Милане приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы за склонение к проституции несовершеннолетних и использовании служебного положения. Однако апелляционный суд его полностью оправдал.

В сентябре 2022 года Берлускони победил на выборах в сенат.